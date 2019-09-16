"الرضيع الشيطان"...طفل يفاجئ أمه بشكله وهو في أحشائها (صورة)

أصيبت شابة أمريكية بصدمة لدى زيارتها لعيادة طبية من أجل التقاط صورة لجنينها من خلال جهاز الموجات فوق الصوتية.

الشابة البالغة من العمر 17 عاما أصيبت بالهلع لدى إجراء مسح بالموجات فوق الصوتية لطفلها، حيث أرادت التعرف على جنس الجنين.

ظهر الطفل في الصورة كـ"الشبح" الأمر الذي أثار خوفها.

Mother-to-be left shocked to see 'devil baby' during scan when unborn daughter opened her eyes and flashed a terrifying 'grin' https://t.co/2N2wy5t6UO pic.twitter.com/mXhjwkEteI — Daily Mail US (@DailyMail) September 11, 2019

ليقوم الطبيب بعدها بإخبارها بأنها ستلد طفلة، وأضاف الطبيب بأن الأم أصيبت بالخوف لدى رؤية صورة طفلتها التي ابتسمت بطريقة غريبة، ووصفتها بالشيطان.

وقالت الشابة بأنها قد أخبرت الطبيب بأن ابنتها تشبه الشبح، في الوقت الذي وصف الطبيب ذلك بالأمر الطبيعي.

حالة الهلع أصابت الأب أيضا لدى مشاهدته صورة ابنته المستقبلية، في الوقت الذي توقع فيه الوالدان بأن طفلهما المقبل سيكون ذكرا.