لأول مرة... أحلام وراغب علامة يتحدثان عن خلافهما وجها لوجه (فيديو)

تحدثت المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني، راغب علامة، عن خلافهما وجها لوجه، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، بمناسبة انطلاق الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس".

وركزت غالبية أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على الخلاف السابق بين راغب علامة وأحلام، حتى أنه بعدما أكد كلاهما انتهاء الأمر وعودة العلاقة إلى حالتها الجيدة، سأل أحد الصحفيين: يعني لن نرى "أكشن"؟ لترد أحلام عليه: لا أستطيع أن أعيش بدون أكشن، ليعقب راغب مداعبا: أحلام كريتيف (مبدعة) في الأكشن.

وأكدت أحلام للصحفيين أن الحماس و"الاكشن" سيستمر بينها وبين "علامة"، وقالت مازحة: "ممكن نصير نحضر البرنامج على إم بي سي أكشن"، لتثير ضحك الحاضرين، بحسب مجلة "لها".

وأشار خلال المؤتمر الصحفي أن أحلام "مشاكسة" فويس، ولكن لن يكون هناك أي مشاكل لأن طبيعة البرنامج مختلفة عن آراب أيدول، إذ لكل شخص في لجنة التحكيم قراره الشخصي في اختيار الصوت الذي يناسبه ويعجبه ولن يكون هناك أي مشاكسات.

وحرص راغب علامة على تحية أحلام أكثر من مرة خلال المؤتمر الصحفي، فقال لها أحلام حبيبة قلبي مرة، وأشار لها بيده بشكل القلب مرة أخرى.

وكان راغب علامة أكد في لقاء تلفزيوني سابق ، أنه وافق سريعا على المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، ولم يتردد بسبب وجود أحلام.

وأوضح أن الخلاف بينه وبين أحلام لم يكن شخصيا كما تصوره البعض، بل كان خلافا في العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، لكن علاقتهما الشخصية جيدة وهو يكن لها كل الود والاحترام.

يشار إلى أن شائعات سرت حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/ أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.

وأضاف حايك في إجابة له عن سؤال حول مدى صحة الربط ما بين انسحاب راغب علامة من البرنامج، وخلافاته العلانية مع أحلام، قائلا: "جاء انسحاب راغب بقرار منه وبملء إرادته. وقد تلقفت المجموعة قراره وطوينا الصفحة.. العلاقة مع راغب علامة مميزة ومستمرة".

وردا على سؤال تطرق لعبارة كتبتها أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها ما معناه: "من الجميل أن تكون طلباتك أوامر"، ومدى صحة الربط ما بين هذه العبارة وانسحاب راغب من البرنامج، قال حايك: "من حق أحلام أن تكتب على صفحتها ما تشاء عن الأوامر والطلبات... ولكن لا شأن لذلك بـ"إم بي سي"، ولا رابط واضح في "التغريدة" مع برنامج "آراب أيدول"، ولا بقرار راغب الأخير... من غير المنطقي إقحام أحلام في ذلك أو السعي لتحميل "تغريدتها" أكثر مما تحتمل".

ويشارك أحلام وراغب علامة التحكيم في الموسم الخامس من "ذا فويس"، والذي سينطلق في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، كلا من المطرب المصري، محمد حماقي، والمطربة المغربية، سميرة سعيد.