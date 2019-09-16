خسرت 63 كيلوغراما بنظام غذائي يعتمد على الكعك والدجاج المقلي

تمكنت شابة بريطانية من خسارة 63 كيلوغراما بالاعتماد على نظام غذائي اعتمد على قطع من الدجاج المقلي والكعك.

تمكنت الشابة البريطانية إيريكا لي، التي تزن 140 رطلا من خسارة 63 كيلوغراما بعد اتباعها نظاما غذائيا خاصا.

الأطباء نصحوا الشابة بتخيف وزنها بسبب إمكانية تعرضها لخطر الوفاة المبكرة بسبب زيادة الوزن.

لي التي عانت من مشاكل في الحركة بسبب وزنها الزائد حاولت مرارا وتكرارا إنقاص وزنها لكن في كل مرة كانت تفشل.

لتقوم الشابة باتباع نظام غذائي يعتمد على إزالة الأطعمة الدهنية من نظامها الغذائي، بالإضافة للتنويع في الأغذية حيث بدأت بتناول قطع صغيرة من الدجاج المقلي و الكعك.

كما أنها مارست الرياضة إلى جانب مدرب شخصي، مع الركض لمدة 30 دقيقة يوميا لمدة 3 أيام في الأسبوع.

لتخسر الشابة 63 كيلوغراما بفضل البرنامج الغذائي الجديد والنشاط البدني، كما أعلنت عن رغبتها في المشاركة بنصف الماراثون الذي من المقرر إجراؤه في فبراير/شباط المقبل.