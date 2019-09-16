تصميم سيارة "بورش"... تسريب صور هاتف "هواوي" الجديد "الخالي من غوغل"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترويجية لأحدث هواتف شركة "هواوي" الصينية، "ميت 30"، وذلك قبل أيام من الإعلان عنه الخميس 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقام المسرب، إيفان بلاس، بتسريب صور لأربعة طرازات لهاتف "هواوي ميت 30"، منها "ميت 30" و"ميت 30 بروط و"ميت 30 لايت"، بحسب موقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

كذلك من بين الصور المسربة، إصدار لهاتف يحمل تصميم سيارات "بورش"، وستكون خلفيته مزودة بجلد.

وتظهر الصور أن هاتف "هواوي ميت 30 برو"، سيكون بحز عريض بأعلى شاشته، والتي ستكون ممتدة إلى جانبيه الأيمن والأيسر، عكس هاتف "ميت 30" الذي يمتلك حزا أصغر.

وعلى عكس "ميت 30" و"ميت 30 برو"، فإن هاتف "ميت 30 لايت" يحمل تصميم مختلف كليا، إذ يتضمن مجموعة من الكاميرات المربعة في الخلف، ومستشعر بصمة مثبت في الخلفية.

1: #Mate30Pro

2,3: Mate30Pro #PorscheDesign

4: #Mate30



The Pro version comes with a fantastic Waterfall Display.



All with a notch probably for Secure Face Unlocking even on the regular Mate 30 which comes with a flat display.



📸 @evleaks#Huawei #Mate30Series #Android #leaks pic.twitter.com/dUt7cHEMdj — 9TechEleven (@9techeleven) September 16, 2019

ومن المتوقع أن تركز "هواوي" في حفل إطلاقها لهاتفها الجديد "ميت 30"، على كيفية عمل هواتفها، بعد أن تم حظرها من جانب شركة "غوغل".

وقررت "غوغل" حرمان هاتف "هواوي ميت 30" من كل تطبيقاتها الرئيسية المعدة مسبقا في الهاتف، ولن يكون على الهاتف أي منها، وسيضطر المستخدم إلى تحميلها من جديد.

وعللت "غوغل" هذا القرار إلى أن أحد تبعيات قرار سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي"، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة "هواوي".

وأدلى المتحدث باسم "غوغل" بتصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" من مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية: "لن تكون غوغل قادرة على تقديم تطبيقات مثل جيميل ويوتيوب وخرائط غوغل، بصورة جاهزة ومسبقة على هواتف هواوي، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".

ولن تتمكن "هواوي" إلا من تحميل نظام تشغيل "أندرويد" المفتوح المصدر فقط، ولن تقدم لها غوغل أي دعم في أي شيء مرتبط بالتشغيل.

وقال المحلل التقني، ريتشارد وندسور للوكالة الفرنسية: "من دون تلك التطبيقات الرئيسية في أي هاتف، ستواجه هواوي مهمة شاقة في إقناع أي مستخدم بشراء هاتفها، ومن المحتمل أن تفقد معظم المشترين خارج سوقها المحلية".

​وتجهز "هواوي" في المقابل، نظام تشغيل بديل أطلقت عليه "هارموني أو إس"، لكن الشركة الصينية، قالت إنها ستظل تستخدم نظام تشغيل أندرويد، حتى تمنع الحكومة الأمريكية استخدامه بصورة كاملة، وفي هذه الأثناء تطور نظام تشغيلها ليصبح بديلا محتملا لأندرويد.