بعد طرح "آيفون 11"... صدمة لأصحاب الهواتف القديمة

يزعم بعض أصحاب هواتف "آيفون" القديمة حاليا، أنهم يعانون من بطء في تشغيل أجهزتهم، وذلك بعد أيام من إعلان شركة "أبل" الأمريكية عن طرحها لهاتف"آيفون 11" الجديد.

وأبلغ بعض المستخدمين أن هواتفهم توقفت عن العمل أو تباطأت، ما يعيد إلى الأذهان إقرار "أبل" في عام 2017 بأنها أصدرت عن عمد تحديثات من أجل إبطاء بعض هواتف "آيفون" لحماية بطارياتها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وغردت إحدى المستخدمات في تغريدة على "تويتر": "بعد ما أعلن عن هاتف "آيفون" الجديد، توقف هاتفي بشكل غريب عن العمل".

the new iPhone was just announced and my phone randomly stopped working — numjin 🥟 (@secondhandcurls) September 12, 2019

وقال مغرد آخر متهكما: "بالطبع يراودني الشك من أن إعلان "أبل" أمس قتل هاتفي الحالي، لقد توقف عن العمل، إنه لأمر رائع".

So, of course I'm suspicious that yesterday's Apple announcement killed my current iPhone. It just stopped working. Awesome. #Apple — Ben Acevedo (@ZarduBen) September 11, 2019

​ولم ترد "أبل" على طلب التعليق، بحسب الصحيفة البريطانية.

وهناك جدل طويل حول ما إذا كانت "آبل" تعمل على إبطاء أجهزتها عن عمد أم لا، وهي ممارسة معروفة باسم "التقادم المخطط"، ولكن الشركة تنفي بشدة هذه الادعاءات.

وقالت "أبل" إن نظام التشغيل "آي أو إس 13" المقبل والمقرر طرحه في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، يعد بزيادة في السرعة ستختصر نصف الوقت في تشغيل التطبيقات.

وكانت شركة "أبل" الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي، عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".

وجاءت أبرز التغييرات في هواتف "آيفون 11" الجديدة في الكاميرا، حيث شمل 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

ويعمل الهاتف من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

ويأتي "iPhone 11" بستة ألوان، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداء من الجمعة الموافق 13 سبتمبر/أيلول، وفي المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 20 سبتمبر/أيلول، ويبدأ سعره من 802 دولار.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.

كما يأتي الهاتف بشاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش، التي تتميز بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

وشمل تحديث كاميرا TrueDepth، كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صورا تبدو طبيعية أكثر، وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تماماً مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارا في الثانية و120 إطارا في الثانية.