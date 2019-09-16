لبنانيات تبهرن العالم برقصهن... ووزيرة الدخلية تعلق (فيديو)

شاركت فرقة "مياس" اللبنانية في برنامج "Britain's Got Talent 2019 The Champions" عقب ظهورها في النسخة العربية من البرنامج لعام 2019.

وقدمت الفرقة المكونة من 31 شابة لبنانية، استعراض راقص على أنغام الموسيقى الشرقية، لتنال إعجاب وتشجيع الحضور ولجنة التحكيم.

وشاركت الفرقة اللبنانية في النسخة الخاصة من البرنامج، بصفتها حاملة لقب النسخة العربية، حيث تضم هذه النسخة البريطانية المشتركين الذين حققوا نجاحا في كافة نسخ البرنامج حول العالم.

ودفع الأداء الاستثنائي لفرقة "مياس"، وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، للتغريد عبر "تويتر" قائلة: "لبنان يفتخر بهذه الفرقة".