بالفيديو والصور... هيفاء وهبي تتمسك بالموضة الجريئة

ذكرت مجلة "هي" إن هيفاء وهبي، تتجه نحو الموضة الجريئة، التي لا تتخلى عنها وتتمايل بها بطرق متعددة.
ويعتمد تصميم هذه الفساتين على الشق الجانبي على الطريقة، التي ظهرت بها النجمة هيفاء وهبي، وتكون ضيقة وجرئية، بحسب ما ذكرته المجلة.
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I had the pleasure to attend this beautifull Wedding! Congratulations for the Amazing couple Elie Jr & Christina' 💞🤴👸 May you have a blessed life ! #eliekika #2019 #wedding #eliesaab #haifawehbe الف مبروك للعروسين كريستين و ايلي جونيور ،، انشاءالله بتتهنوا 🙏 العرس كان رائع ! My Gown is by @eliesaabworld
وتعتمد النجمة هيفاء وهبي، على موضة الفساتين الضيقة، التي تبرز نحافة خصرها، حيث تتألق في الآونة الأخيرة، مستخدمة فساتين مع التصاميم الملونة والأقمشة البراقة بحبيبات ذات الشق الجانبي العالي والجريء لتحديد مفاتن الجسم خصوصا اللمعة الساحرة.
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Blue is not a boy color 🙃💙 #eliesaab #eliekika #wedding #HaifaWehbe
وذكرت المجلة إن الفستان المرجاني الفاتح، من أجمل الفساتين التي ظهرت بها هيفاء وهبي، مع الحبيبات البراقة التي تبرز على كامل التصميم، بالإضافة إلى الشق الجانبي العالي البارز من جهة واحدة.
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On my way to meet my Amazing audience! #Gothenburg #Sweden #haifawehbe
وظهرت هيفاء وهبي أيضا، بالفستان النيلي، المفرغ من كل الجوانب مع قصة الصدر الجريئة، إلى جانب الفستان البنفسجي بقصته الملكية.
ويمتلك الفستان التول المنسدل بطبقات متتالية مع الشق الجانبي بكثير من التميز.
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