بالصور… أحلام تفاجئ جمهورها بإطلالة رشيقة

قالت مجلة "هي" إن الفنانة الإماراتية أحلام استعرضت، رشاقتها بتميز في أخر "لوك"، مشيرة إلى أنه يحمل تفاصيل عصرية ومواكبة للموضة.
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من المؤتمر الصحفي اليوم لموسم #ذا_فويس عبر شاشة كل العرب #ام_بي_سي شو رايكم باللوك ؟؟ #احلام_الشامسي #احلام
وقالت إن ظهورها كان في أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي لبرنامج "ذا فويس" في موسمه الجديد، حيث اختارت "ستايل أنيق"، بحسب ما ذكرته المجلة.
وكان هذا الشكل الجديد من توقيع "سيفرفينو إرمانو"، يتماشي مع موضة تناقض الطبعات بأسلوب مثالي ومتناسق من حيث الأنماط والألوان.
واستطاعت أحلام أن تجمع، في إطلالتها المكونة من ثلاث قطع بين أناقة "الكاروه" مع قميص مزين بأنماط مخططة ومنقطة بدرجات الأبيض والرمادي بشكل متناسق.
وأكملت الفنانة الإماراتية إطلالتها بحذاء صندل كعب باللون "الميتاليك" الفضي.
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