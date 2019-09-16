بالصور… أحلام تفاجئ جمهورها بإطلالة رشيقة

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام، بشكل جديد، يظهر رشاقتها، ويواكب الموضة العالمية، بصورة فاجأت جمهورها.

قالت مجلة "هي" إن الفنانة الإماراتية أحلام استعرضت، رشاقتها بتميز في أخر "لوك"، مشيرة إلى أنه يحمل تفاصيل عصرية ومواكبة للموضة.

وقالت إن ظهورها كان في أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي لبرنامج "ذا فويس" في موسمه الجديد، حيث اختارت "ستايل أنيق"، بحسب ما ذكرته المجلة.

وكان هذا الشكل الجديد من توقيع "سيفرفينو إرمانو"، يتماشي مع موضة تناقض الطبعات بأسلوب مثالي ومتناسق من حيث الأنماط والألوان.

واستطاعت أحلام أن تجمع، في إطلالتها المكونة من ثلاث قطع بين أناقة "الكاروه" مع قميص مزين بأنماط مخططة ومنقطة بدرجات الأبيض والرمادي بشكل متناسق.

وأكملت الفنانة الإماراتية إطلالتها بحذاء صندل كعب باللون "الميتاليك" الفضي.