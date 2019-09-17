إطلاق أسرع شبكة "واي فاي" في العالم هذا الأسبوع... تعرف إلى مميزاتها

كشف تقرير حديث عن أن شبكات الإنترنت اللاسلكية "الواي فاي" الأسرع في العالم، سيتم طرحها خلال الأسبوع الجاري.

وأطلق تحالف "واي فاي"، وهي المنظمة التي تشرف على تنفيذ معيار "واي فاي"، "واي فاي 6"، رسميا أمس الاثنين، وهو ما يعني أن شركات التكنولوجيا ستتمكن قريبا من الإعلان عن منتجاتها مع دعم معتمد لـ"واي فاي 6"، بحسب تقرير موقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

ويتميز "واي فاي 6" بمجموعة من التقنيات الجديدة، التي تجعل الإنترنت اللاسلكي أكثر كفاءة، وهذا مهم بشكل خاص بسبب عدد الأجهزة التى نمتلكها جميعا هذه الأيام، إذ أصبح من العادى أن تمتلك الأسرة أكثر من 10 أدوات أو أجهزة جميعها متصلة بشبكة "واي فاي" فى وقت واحد.

ويعد الهدف الأساسى لـ"واي فاي 6" هو زيادة السرعات داخل الشبكة المزدحمة، مع زيادة السرعة القصوى النظرية لشبكة "واي فاي إلى 9.6 غيغابت فى الثانية من 3.5 غيغابت فى الثانية، إذ يتضمن "واي فاي 6" مجموعة من الأدوات التى تسمح له بالعمل بشكل أسرع وتقديم المزيد من البيانات فى وقت واحد.

وذكر تقرير "ذا فيرج" أن عددا من مصنعي الهواتف الذكية بدأوا فعلا في دعم "واي فاي 6" في هواتفهم الجديدة، وعلى رأسهم هاتف "سامسونغ غلاكسي نوت 10" الجديد، وكذلك هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو"، اللذين تم إطلاقهما الأسبوع الماضي.