بالصور والفيديو... العثور على حمار وحشي يثير حيرة العلماء

رصدت عدسات الكاميرا مهر حمار وحشي حديث الولادة منقط بشكل غير معتاد، داخل محمية ماساي مارا في كينيا.

المرشد السياحي أنتوني تيرا كان أول من رأى المهر، وكان يعتقد في البداية أن النقاط الموجودة عليه "من صنع البشر"، قبل إدراك أنه يعاني اضطراب الميلانين.

A rare and unique sighting in the Maasai Mara - a melanistic zebra foal. It is unusual for these to survive for long as their distinctive coloration makes them stand out from the herd and are an easy target for lions. Photos by @MikeDexterPhoto and @sachdr pic.twitter.com/V5ElE1vZZg — Kenya Pics (@kenyapics) September 16, 2019

الميلانين مادة صبغية بروتينية في جلد الإنسان والحيوان، وهي المسؤولة عن منح البشرة لونها.

وقال بارمال لومين، المتخصص في الحياة البرية داخل المحمية، إن حالة الحمار الوحشي المنقط نادرة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة مشابهة.

يذكر أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن الحمير الوحشية طورت شكل جلدها الحالي المخطط باللونين الأسود والأبيض لإبعاد الحشرات الضارة والتخفي عن الأعداء.