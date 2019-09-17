شهامة الفيل الصغير تغزو الإنترنت... شاهد ماذا فعل عندما لمح فتى غريقا

لم يتوقع الفيل الصغير أن تحظى فعلته برواج كبير على مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، والتي وصفها البعض بأنها "شهامة وشجاعة منقطعة النظير".

نشرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية تقريرا حول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، يظهر أن فيلا صغيرا لديه "أخلاق" تشبه البشر.

ويظهر في مقطع الفيديو الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق الفيل كالسهم داخل الماء، باتجاه الفتى الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر.

My heart 😭



This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him ❤️



We really don't deserve them. pic.twitter.com/4D5CfFLBfs — StanceGrounded (@_SJPeace_) September 14, 2019

​ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه.

ورغم أن الفتى كان خائفا في البداية، ظنا منه أن الفيل سيهاجمه، لكن عندما أدرك نية الفيل استمتع بحمله له وقال له: "شكرا".

ونشر مصور مقطع الفيديو، في تعليقه عليها: "قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير ظن أن الفتى يغرق وهرع لإنقاذه، نحن لا نستحق تلك الكائنات الرقيقة الحنونة".

And these caring creatures are the ones the Trump family hunts so they can hold up a tail.

No trophy hunting. — Carol Valentine (@cvalentine65) September 14, 2019

​وحصد مقطع الفيديو الخاص بالفيل الصغير على أكثر من 6.5 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن الفيلة لديها تعاطف وتفهم أكبر بكثير من البشر.

وكتب أحد المستخدمين "هذا أمر محزن، عندما تظهر الحيوانات في كثير من الأحيان المزيد من الحب والرحمة للبشرية، أكثر مما نحن نفكر به مع بعضنا البعض، ومعهم أيضا".