في عيد ميلادها... فيديو نادر لعبلة كامل تكشف فيه عن أمنيتها الوحيدة قبل الشهرة

هي من أكثر بنات جيلها موهبة، التي حطمت معايير النجومية النسائية، التي كانت تعتمد على الإغراء وجاذبية الشكل، حتى صنعت "كيمياء" خاصة بها، جعلت الملايين في العالم العربي يعشقونها من خلال العديد من الأدوار على شاشة تلفزيون والسينما، لعل أبرزها "فاطمة كشري" من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، إنها المصرية عبلة كامل، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ59.

ترفض الظهور الإعلامي

وعلى الرغم من شهرتها المدوية، وأعمالها الناجحة سواء بين الجمهور أو النقاد، إلا أنه من المعروف عن عبلة كامل أنها ترفض الظهور الإعلامي بتاتا، فهي لم تجر لقاءات إلا واحدا أو اثنين على الأكثر، ما يعني أن إجراء لقاء صحفي معها بمثابة العثور على منجم ذهب.

ومن بين اللقاءات النادرة لعبلة كامل خلال مسيرتها الفنية الطويلة، ذلك الذي سجلته مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في بداياتها الفنية عام 1979، عندما كشفت عن أمنيتها الوحيدة آنذاك، وهي "الرغبة الملحة في الزواج"، وملامح الخجل تعتريها.

ويرجع السر وراء إصرار عبلة كامل على الزواج وقتها في أقرب فرصة، هو رفض أهلها اقتحام المجال الفني، بعد تخرجها في كلية الآداب، وذلك لكي تتحرر من قيود الأسرة.

وبحسب رواية السيناريست المصري، بلال فضل، في برنامجه التلفزيوني "الموهوبون في الأرض"، فقد حاول في عام 1998 أن يقنع عبلة كامل أن يجري لقاء معها، ولكنها ردت عليه بترحيب وتهذيب أن آخر حوار أجرته كان لمجلة "المصور" منذ 10 سنوات، وأنها لا تحب إجراء لقاءات صحفية، وأنها تمثل فقط والانتقاد من حق الجمهور وللنقاد، لكن الحوارات الصحفية لا تحبها.

ومن أبرز تصريحات عبلة كامل في لقائها مع مجلة "المصور"، حديثها عن الإنجاب، فقالت: "لو لم أكن غير قادرة على الإنجاب لما كنت أقدمت على هذه الخطوة، هذا هو مبدئي، من يرغب في شيء يتحمل نتائجه، فاستعنت بمربية لبناتي مرتبها غالي، وأصبح كل ما أتقاضاه من أموال يوازي ما أصرفه، وهذا هو حال أغلب جيلي من الفنانين، فليس لدى أي منا مدخرات في شركات توظيف الأموال، فجيلنا محبط لأن الفرص تحجب عنه، وكتير من الكفاءات تضيع ليس في الفن فقط،، الشباب ينكسر لأن تحقيق العدالة أصبح صعب ومحكوم على جيلنا ألا يتوقف عن الجري من يوم ميلادنا حتى مماتنا".

وتابعت "كامل": "أحيانا أتمنى أن أهرب من العمل وأجلس مع بناتي تحت اللحاف وأنام أو أذهب لمقابلة صديقاتي في حديقة الحيوانات".. ثم سالت للصحفية التي أجرت معها اللقاء: "ألا تحلمين بذلك أيضا؟".

لن تصدق أجرها!

يؤكد بلال فضل أن عبلة كامل لا تتقاضى أجرا كبيرا في أعمالها الفنية، ولكنها تكتفي بالحصول على زيادة بسيطة عن الفيلم الذي سبقه، وذلك لإيمانها بمقولة "الفلوس والطمع يقل ما جمع"، لدرجة أن مصلحة الضرائب لم تصدق أن فيلم "اللمبي"، الذي حقق الملايين في شباك التذاكر وقت عرضه في عام 2002، وكانت عبلة كامل سببا أساسيا في نجاحه، أن يكون أجرها هزيل عنه بطولتها له.

علامة على حبها لك

يقول بلال فضل إن عبلة كامل نموذج مثالي في الكرم على أصدقائها وضيوفها، وترفض الحديث عن أي شخص في غيابه، ويضيف أنها عندما تحب أحدا تقول عليه وهي تتحدث عنه: "دا أمور أوي".

الأم الأصغر سنا من بعض أبنائها!

رغم براعة عبلة كامل في إقناع المشاهد بأنها الأم لأربعة أبناء وكلك الحماة لزوجة ابنها، في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وإنتاج 1996، إلا أنها في الواقع كانت أصغر سنا من بعضهم.

فعبلة كامل أصغر سنا من الممثلة ناهد رشدي، التي قامت بدور ابنتها "سنية" في المسلسل، وكذلك أصغر من الممثلة إيناس مكي، التي قامت بدور زوجة ابنها "روزالين أو أمينة".

ونجاح الفنانة القديرة عبلة كامل وشهرتها حاضران بقوة في عصر السوشيال ميديا، حيث تنتشر صورها بالشخصيات القديمة التي قدمتها وبالتحديد شخصية «فاطمة كشري» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وتحديداً تلك الصورة الحزينة التي أصبحت أيقونة الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/4B501RFwJb — صحيفة الرؤية (@Alroeya) September 17, 2019

وولدت عبلة كامل في عام 1960، بينما ولدت ناهد رشدي في 15 سبتمبر/أيلول 1956، بينما ولدت إيناس مكي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1956.

"فتاة أحلام" لاعب كرة

صرح اللاعب في نادي الأهلي المصري لكرة القدم، رمضان صبحي، لبرنامج "صاحبة السعادة"، أن عبلة كامل فتاة أحلامه في طفولته، لتداعبه مقدمة البرنامج إسعاد يونس قائلة: "بقولك فتاة أحلامك يا بني".

زوج الست

كشف الممثل المصري الراحل، محمود الجندي، لبرنامج "حفلة 11"، أن انفصاله عن عبلة كامل، وقع لظروف خارجة عن إرادتهما.

وعن مكانتها الفنية قال: "كان نجمها أعلى مني، وكان شغلي أقل، واتعرض علي أعمل أعمال مجاملة ليها، ورفضت طبعا لأني مينفعش أكون جوز الست".