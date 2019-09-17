أنغام تعلن عن موعد حفلها المقبل في السعودية (صورة)

كشفت الفنانة المصرية أنغام، عن موعد حفلها المقبل في السعودية.

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، الأحد 22 سبتمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.

وأعلنت أنغام عن الحفل على حسابها الرسمي بـ"انستغرام"، ونشرت البوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه المطرب محمد عبده، وتركي عبد الله.

View this post on Instagram 🇸🇦❤️حفلات اليوم الوطني السعودي #انغام_في_جيزان @turkialalshik @abdu_insta @audiorotana A post shared by Angham (@anghamofficial) on Sep 17, 2019 at 1:20am PDT

وعلقت أنغام على الصورة، قائلة "حفلات اليوم الوطني السعودي"، ومقرر إقامة الحفل يوم الأحد 22 سبتمبر.

ورد عليها عدد من الجمهور قائلا "يا حظ السعودية بيكي/ أحلى من يشاركنا أفراحنا وأعيادنا/ فرحتنا فرحتنين بوجودك".

يذكر أن الفنانة المصرية أنغام طرحت منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.