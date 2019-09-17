صاعقة من السماء تقتل 13 شابا في جنوب السودان… ماذا كانوا يفعلون

تسببت صاعقة من السماء في سقوط قتلى، في جنوب السودان، عندما ضربت منطقة مستنقعات شمال شرقي البلاد.

قال مسؤول في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصا، لقوا مصرعهم، عندما ضربت صاعقة برقية منطقة مستنقعات شمال شرقي دولة جنوب السودان، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ووقع الحادث في منطقة مستنقعات بجزيرة أكوتش، في ولاية جونقلي، مساء الاثنين، حسبما صرح رئيس الإدارة المحلية في المنطقة جيمس دينج أوير، عندما قامت مجموعة من الشباب بإقامة مخيم.

وسقط القتلى بين مجموعة من 50 شابا ينامون في أكواخ عشبية للتحضير لطقوس خاصة بالمصارعة التقليدية.

وأضاف "عندما ضربت الصاعقة أحد الأكواخ، التي كان ينام فيها 18 رجلا، تمكن خمسة منهم فقط من الفرار والنجاة في المنطقة الواقعة شمال شرقي جنوب السودان".