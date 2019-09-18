القبض على ثعبان يحاول ابتلاع عنزة أمام الراعي

تم القبض على ثعبان في قرية شمالي الهند، حاول أن يلتهم عنزة.

وقع الهجوم أمام رجل وهو يرعى ماشيته، حيث قام ثعبان من نوع البيثون طوله 3.35 بسحب إحدى عنزات القطيع وبدأ يبتلعها، ونشر موقع "نيوز فلير" مقطع فيديو للحدث.

ثم قام الراعي بالصراخ واجتمع حوله سكان القرية وأبلغ أحدهم إدارة الغابات، أن هناك ثعبان يتجول في مناطق الأراضي الزراعية.

وربط المجتمعون الثعبان بحبل وتم سحبه من الغابة ووضعه في حقيبة، وبعد ساعتين من العملية تم إطلاق الثعبان في الغابة.

في مشهد مشابه، قام زائر لمنتزه مابونجوبوي الوطني، جنوب أفريقيا، بتصوير مقطع فيديو لمحاولة اصطياد ثعبان ظبيا.