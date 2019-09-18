منتجات حماية فعالة ومبتكرة للجنس الضعيف ضد التحرش... صور

تتعرض النساء حول العالم للكثير من حالات التحرش في مختلف الأماكن وخاصة في الأماكن العامة والشوارع ووسائل النقل العام، لذلك لا بد من أن تمتلك وسائل للدفاع عن النفس، بحيث تستطيع ردع المتحرشين في الوقت المناسب.

هنا نعرض عليكم بعض من هذه المنتجات المبتكرة، التي تكون بشكلها كأي إكسسوار نسائي، ولكنها في الحقيقة عبارة عن أدوات للحماية الشخصية.

خواتم الحماية

يتمتع هذه المنتج بالمظهر الجميل الذي يضفي أنوثة إضافية للمرأة، ولكن بنفس الوقت يمكن لها أن تحمي نفسها من المتحرشين والدفاع عن أنفسها باستخدام هذه الخواتم كمقبض للدفاع عن النفس.

حقيبة المخالب

يعمل هذه المنتج على جبهتين، الأولى وهي لفت الانتباه من قبل الأوساط المحيطة، والثانية هي إمكانية ردع أي عمل ضد المرأة، حيث تشبه الحقيبة إلى حد كبير اللغم البحري، وضربة واحدة كافية لتكون الأخيرة للعدو.

الخاتم المسدس

يعتبر هذا الخاتم الفريد من نوعه من أحد المنتجات الرائعة في الدفاع عن النفس، حيث تم ابتكاره في إنجلترا عام 1870، ويمتلك مسدس عيار 6 مم، الكافي للحماية ضد أي هجوم محتمل ضد المرأة.

غطاء للهاتف مزود بصاعق كهربائي

يمكن للمرأة أن تقتني غطاء مبتكر للهاتف، بحيث يكون مزود بصاعق كهربائي للحماية الشخصية، ويحمل هذا الغطاء اسم " Yellow Jacket" ويعمل بشكل جيد وسريع جدا، وهو فعال ضد الأشخاص ويمكن أن يضع أي شخص عند حده.

أحمر الشفاه ضد التحرش

يعد أحمر الشفاه هذا من وسائل الحماية الفعالة، حيث يمكن أن ينتج صدمة كهربائية تصل إلى 350 ألف فولت. وتتمتع العلبة بشكل أنيق بالإضافة إلى مصباح ليلي.

آيفون مزود برذاذ الفلفل

يمكن بسهولة تحويل التلفون إلى وسيلة دفاع عن النفس، حيث يمكن إضافة إليه العديد من الإكسسوارات، مثل بخاخ رذاذ الفلفل، وهو يعتبر وسيلة حماية فعالة ضد الأشخاص المتطفلين.