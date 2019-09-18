"أظهرت ما كانت تسعى لإخفائه"... ضجة عارمة بسبب صورة كارول سماحة مع مدير أعمالها

نشرت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة مع مدير أعمالها، في العاصمة الفرنسية "باريس"، قبيل وقوع فعالية خاصة في اليونيسكو.
وظهرت كارول سماحة في تلك الصورة بإطلالة طبيعية، من دون أي مكياج، فأظهرت تجاعيد وجهها، وكانت فيها مبتسمة،.
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Before my event today in #paris with my best friend and my Manager @mario.osta #carolesamaha #france #unesco
وأثارت تلك الصورة موجة من السخرية من متابيعها، والتي قالوا إن الصورة فضحت ما كانت تسعى كارول سماحة لإخفائه طوال السنوات الماضية.
ولكن موجة السخرية تلك، فجرت موجة أخرى مضادة للتعاطف مع الفنانة اللبنانية، وحقها في الظهور من دون مكياج.
ودخل عدد من نجوم الفن والغناء في العالم العربي، لدعم كارول سماحة، وأبرزهم المطرب اللبناني، رامي عياش.
كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة . كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب . كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة . كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة الف معنى للطبيعة . منحبك pic.twitter.com/IE1dSLXb5t— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 17, 2019
وقال رامي عياش في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كل تجعيدة تساوي 100 امرأة متصنعة ومصتنعة".
وتابع "كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع، وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك".
From the Arab investor Forum Event tonight In #paris #UNESCO #carolesamaha pic.twitter.com/1zBfQNydY0— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) September 17, 2019
وردت كارول سماحة على زميلها رامي عياش، قائلة: "شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! أنت صوت وفنان حقيقي! للأسف نحن عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير".
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