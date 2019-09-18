بعد أغانيها السياسية... فنانة جزائرية تهاجم منتقديها برسالة شديدة اللهجة

هاجمت الفنانة الجزائرية رجاء مزيان، منتقديها برسالة شديدة اللهجة على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام".

وكتبت مزيان: ملاحظة لمن يمقتني بدافع الغيرة.. لم أصنف نفسي يوما مغنية راب ولاجاز ولا بوب ولا روك ولا شعبي ولا حوزي".

View this post on Instagram BIG UP LES VRAIS 🙂 #rebelle #raja_meziane👽 A post shared by Raja Meziane (@raja_meziane) on Sep 16, 2019 at 11:27am PDT

وكتبت مزيان على حسابها الرسمي: "لم أصنف نفسي يوما في خانة "star" ولا المشاهير..الألقاب لا تستهويني".

وأضافت: "أنا فقط جزائرية رباها باباها على النيف والخسارة، ربي اعطاها كتلة من الطاقات الإبداعية، والتي تزعج عديمي الموهبة".

وتابعت: "لا أنافس إلا نفسي ولا أعتبر غيري منافسا لي، لأنني منشغلة بحياتي ومشاريعي".

ورجاء مزيان مغنية راب جزائرية، وخريجة برنامج "ألحان وشباب"، وتوجهت للأغاني السياسية في الفترة الأخيرة، وأطلقت أغنية سياسية جديدة بعنوان "متمرّدة"، تنتقد فيها قرارات السلطة الحالية؛ والاعتقالات التي طالت شبابًا من الحراك الشعبي، وصولًا إلى إعلان الانتخابات الرئاسية.

وأطلقت مزيان في وقت سابق أغنية تنتقد فيها العهدة الخامسة بعنوان "ألو نظام"، دعت فيها إلى رحيل النظام، وأشادت بالحراك الشعبي وتحقيق الإرادة الشعبية.