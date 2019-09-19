ابنة فنان مصري تصفه بـ"قاهر المواهب"

يعارض والد النجمتين ملك وليلى، أحمد زاهر، عملهما في مجال الفن والتمثيل رغم نجاحهما، حيث توقفتا عن التمثيل منذ سنوات.

شاركت بنات أحمد زاهر في أعمال عدة منها فيلم "عمر وسلمى" ومسلسل "القاصرات" التي شاركت فيه ملك أحمد زاهر مع الفنان الكبير صلاح السعدني.

وقرر زاهر الكشف عن سبب منع بناته من التمثيل، حيث قال في مقابلة مع برنامج "عرب وود"، إنه اتخذ هذا القرار لكي تتمكن كل منهما على التخرج والحصول على شهادتها، فتضمن مستقبلها التعليمي قبل الانشغال بفكرة التمثيل.

وأضاف الممثل: كنت موقفهم لحد الجامعة عشان أهم حاجة الشهادة، وبعد كده نشوف أي حاجة في الدنيا.

لكن قرار زاهر أثار غضب ابنته ليلى، حيث قال الممثل أن ابنته تراه "قاهرا للمواهب" وتابع مازحا، ليلى عايزة تدبحني وشايفاني قاهر للمواهب، ويبدو أن ابنته ملك الكبرى كانت أكثر تقبلا وعقلانية.