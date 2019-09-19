بسبب "العنصرية" ضد عمرو أديب... تركي آل الشيخ ينفعل على صحفية سعودية

تسببت الصحفية والروائية السعودية، سمر المقرن، في غضب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بسبب ما وصفت به الإعلامي المصري عمرو أديب.

واستنكرت المقرن عدم اختيار تركي آل الشيخ لمذيع سعودي بدلا من أديب، الذي وصفته بأنه يسعى إلى "الدراهم" فقط، ولن يلبث أن ينقلب إذا ما توقفت. أما المواطن السعودي فلا يباع ولا يشترى".

ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية !🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OxfEx1zpto — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

فرد آل الشيخ عليها "ما اسمح لك. ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى"، وأضاف "أسف أن وحدة بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة ... الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبولة".

ما اسمح لك ... ومو انتي الي تختاري من احط ومن لا! وياليتك ركزتي في المحتوى — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

وكان الإعلامي المصري قد عرض برنامج هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لليوم الوطني الـ89.

وتحدث أديب عن فعاليات البرنامج الذي تجري في جميع مدن المملكة، الذي يتضمن ليس فقط حفلات موسيقية وغنائية، بل هناك أيضا ألعاب نارية، ورقصة العرضة، وتجارب للمواطنين السعوديين في مجالات التراث والفنون التشكيلية وشتى ألوان المواهب.

مافيها كلام هاذي ... لكن ااسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة ... الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبوله ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

وأكد عمرو أديب خلال حديثه على أن قوة المنطقة العربية تستند إلى "قوة مثلث مصر والسعودية والإمارات، وهو مثلث في غاية الأهمية".