شوارزنيجر يسخر من سلاح ستالون في فيلم "رامبو" الجديد

سخر أرنولد شوارزنيجر من سيلفستر ستالون، لأنه يمتلك سكينا أكبر من سكين ستالون المستخدم في الفيلم، وتمنى له التوفيق في عرض فيلم "رامبو" الجديد.

نشر حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارنيجر مقطع فيديو على "تويتر"، يغيظ فيه ستالون بسلاحه، قائلا، أن سكينه لا يضاهيه.

Good luck with Rambo this weekend, @TheSlyStallone. I loved it, and when it’s a hit I’m going to buy you a new knife to celebrate. pic.twitter.com/KhIGDGiuEO — Arnold (@Schwarzenegger) September 18, 2019

ويظهر شوارزنيجر في مقطع الفيديو سكينا الموقع من قبل نجم فيلم رامبو ومن ثم يظهر سكينا أكبر ويضحك قائلا: هذا ما استخدمته في فيلم "Predator"، وهو أكبر بقليل من سكينك.

وأضاف شوارزنيجر، لكن لا تقلق، وبجد أتمنى لك كل التوفيق في عرض فيلم رامبو... أنت الأفضل.

ثم أشار، "وبعد نجاح فيلمك سنحتفل وسأشتري لك سكينا جديدا".

ستكون أحداث فيلم "رامبو" الجديد استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بالأريزونا، والتمتع بحياة هادئة، إلا أن هناك ما يحدث ويغير مسار حياته.

يذكر أن أول أجزاء سلسلة "رامبو" صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood" (أول الدماء).