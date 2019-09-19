هؤلاء يغنون في السعوية احتفالا باليوم الوطني

تنظم الهيئة العامة للترفيه في السعودية، فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأعلنت الهيئة تحت شعار "همة حتى القمة"، حزمة من الفعاليات التي ستنظمها في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ حيث سيكون زوار المنطقة على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية.

نشرت الفنانة السورية، أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" بوستر الحفل.

وعلقت أصالة: "سأحتفل معكم بيومنا الوطني الغالي، في تبوك الجميلة، مع أستاذي الحبيب عبد الله رويشد، والأستاذ الغالي أصيل أبو بكر".

وأضافت: "تستحق السّعوديّه أن تفرح ويليق بها الفرح، سنغني وسنحتفل بيومنا السّعودي بكل فخر وبكل الفرح يوم الجمعة ٢٠ سبتمبر، بمركز الأمير سلطان الحضاري".

وتضمن البوستر صورة الفنانين عبد الله الروشيد وأصيل أبو بكر، اللذين سيشاركان في الاحتفالات.

السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.