هؤلاء يغنون في السعوية احتفالا باليوم الوطني

سأحتفل معكم بيومنا الوطني الغالي ، في تبوك الجميلة ، مع أستاذي الحبيب #عبد_الله_رويشد والأستاذ الغالي #أصيل_أبو_بكر ، تستحقّ السّعوديّه أنّ تفرح ويليق بها الفرح ، سنغنّي وسنحتفل بيومنا السّعودي بكلّ فخر وبكلّ الفرح يوم الجمعة ٢٠ سبتمبر بمركز الأمير سلطان الحضاري #أصالة #Assala #BrandStamp @audiorotana