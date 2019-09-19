إجراء عاجل من الشرطة السعودية عقب فيديو أثار الغضب

وثقت كاميرا مراقبة تعرض سيدة كبيرة في السن لاعتداء من جانب شابين، حاولا سرقة حقيبتها خلال سيرها في شوارع الرياض.

ووفقا لصحيفة "سبق"، نجحت الجهات الأمنية بالرياض، في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن المرأة نجت من السقطة، وأنها في حالة جيدة.