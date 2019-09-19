مينا مسعود عن القاهرة: من أجمل المدن في العالم

أشاد الممثل الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، بمدينة القاهرة، قائلا إنها أجمل "المدن في العالم".

ونشر بطل فيلم علاء الدين صورة على إنستغرام، معلقا: "عدت إلى أجمل مدن العالم، القاهرة، لقد طال الزمن".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mena Massoud (@menamassoud) 19 Сен 2019 в 1:06 PDT

ووصل النجم إلى القاهرة، أمس الأربعاء، لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول، جاءت "بتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من أجل دعم الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين".

وبدأ مسعود (27 عاما) مشواره الاحترافي في 2011 من خلال الدراما التلفزيونية، وقدم أدوارا صغيرة، قبل أن تذيع شهرته هذا العام مع استقبال دور السينما لفيلم "علاء الدين"، من إنتاج شركة "ديزني"، والذي حقق إيرادات قياسية عالميا.

يتكون برنامج المهرجان، من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.