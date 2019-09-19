شاهد... أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته في الطريق للجونة

انتشرت مجموعة من الصور لأول ظهور للفنان المصري أحمد الفيشاوي، مع زوجته، وهما في طريقهما لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي ينطلق اليوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول، في دورته الثالثة.

وذكر موقع"في الفن" أن الفنان المصري سجّل، صباح اليوم، أول ظهور له اليوم في الطريق إلى الجونة مع زوجته.‏

View this post on Instagram @elgounafilmfestivalofficial A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Sep 19, 2019 at 12:59am PDT

‏ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، صورة من أحد أتوبيسات النقل، في الطريق إلى المطار لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الجونة، وظهرت بجانبها زوجة ‏الفيشاوي، الذي جلس في المقعد الموازي لهما.‏

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، عدة صورة للفيشاوي مع زوجته، أثناء نزولهما من الحافلة بمطار القاهرة وتوجههما للطائرة.

ويستعد الفيشاوي للمشاركة في فيلم "عقد الخواجة" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق ‏وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.‎