الاستخدام اليومي للمسكرة يشكل خطرا على الصحة

أضافت اختصاصية البصريات والمتحدثة باسم الجمعية البريطانية لاختصاصيي البصريات، تشيري سميث-جين، أن الاستخدام اليومي للمسكرة سيضر بالطبقة الشفافة من السائل الدمعي التي تغطي العين، وتعرف بفيلم أمام القرنية وعلقت بقولها "في حالة تلف هذا الفيلم، تتبخر الدموع بشكل أسرع وتبدأ العيون بالجفاف والتهيج".
علاوة على ذلك، وفقًا للخبيرة، فإن أي مكياج للعيون يمكن أن يخترق الطبقة في بضع دقائق ويؤدي إلى تهيج. ويزداد التهيج عند إضافة الماء أو اللعاب إلى المسكرة، وكذلك إذا كنت تستخدم نفس الفرشاة مع أشخاص آخرين.
في أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للمسكرة إلى الإصابة بالتهاب القرنية، وقالت الخبيرة: "هذه الإصابات نادرة، لكنها يمكن أن تحدث إذا خدشت عينيك بفرشاة المسكرة عن طريق الخطأ"، ونصحت سميث-جين بعدم وضع المكياج أثناء القيادة أو في سيارة أو قطار.
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