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    ريتشارد يو في مؤتمر إطلاق هاتف هواوي ميت 30 في ميونيخ بألمانيا، 19 سبتمبر/أيلول 2019

    رسميا... هواوي تعلن خلو هاتفها "ميت 30 برو" من تطبيقات "أندرويد"

    © REUTERS / MICHAEL DALDER
    منوعات
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    الموضوع:
    حروب الهواتف الذكية (45)
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    أعلنت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الخميس، وبصورة رسمية، خلو أحدث هواتفها الذكية "ميت 30 برو" تماما من منتجات "غوغل" الأمريكية، الأمر الذي سيصعب من عملية بيعه في أوروبا.

    وكشف ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم منتجات المستهلكين في "هواوي"، بحدث صحفي في ألمانيا، اليوم الخميس، أنها اضطرت للتخلي عن ترخيص خدمات الهاتف المحمول من "غوغل" في سلسلة أجهزة "ميت 30"، بحسب موقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

    وأوضح "يو" بإيجاز شديد للصحفيين والحاضرين: "لا يمكننا استخدام خدمات "غوغل موبايل"، ولكننا سنستعين بخدمات موبايل هواوي "HMS"، وذلك نظرا للفرض الذي فرضته الولايات المتحدة على عدم قدرة هواتفنا على تثبيت "Core GMS"، ولذلك فقد أجبرنا على استخدام "HMS Core"، لتشغيل معرض تطبيقات هواوي على سلسلة هواتف "ميت 30".

    ومع ذلك، فإن هناك بعض الأمل في إمكانية إلغاء الحظر الأمريكي في نهاية المطاف على هواتف "هواوي"، أو أن تجد الشركة الصينية طريقة للتغلب على القيود، فقد ذكرت رويترز أن هواوي ستوفر واجهة خاصة بها تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بعض تطبيقات "غوغل"، لكن ليس من الواضح عدد التطبيقات التي ستكون متاحة أو كيف تنوي "هواوي" تحقيق ذلك.

    وقررت "غوغل" حرمان هاتف "هواوي ميت 30" من كل تطبيقاتها الرئيسية المعدة مسبقا في الهاتف، ولن يكون على الهاتف أي منها، وسيضطر المستخدم إلى تحميلها من جديد.

    وعللت "غوغل" هذا القرار إلى أن أحد تبعيات قرار سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي"، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة "هواوي".

    الموضوع:
    حروب الهواتف الذكية (45)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, الصين, غوغل, هواوي
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