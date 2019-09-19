استدعاء إعلامية سعودية لترويجها جهازا خطيرا

اتخذت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إجراءً، تجاه سيدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الترويج لجهاز تحوم حوله ادعاءات غير دقيقة.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن استدعاء السيدة، مشيرة إلى أنها سوقت جهازا بادعاءات غير دقيقة، عن كشف سرطان الثدي، كما أمرت بضبط المنتجات التي تروج لها.

استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازاً بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي، وضبط المنتجات التي تروج لها.https://t.co/PlmZz2fc3q#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/V1vg5cWdqo — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 19, 2019

وعلى الرغم أن الهيئة لم تذكر اسم السيدة التي تم استدعاؤها، إلا أن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها الإعلامية السعودية ملاك الحسيني.

وكان أطباء سعوديون حذروا من جهاز طبي روجت له الإعلامية والدكتورة السعودية ملاك الحسيني، حول الكشف عن السرطان.

وقال الدكتور محمد الصفي: إن "إحدى مشاهير السوشيال ميديا اسمها ملاك الحسيني تكلمت عن منتج اسمه "برست لايت" للفحص المبكر لسرطان الثدي، فوجب الرد، في البداية كل الإعلانات بصوب والإعلان هذا بصوب؛ لأن الإعلان هذا أخطر منها كلها، فبتمنى مثل هذه الفيديوهات تنتشر مثل ما انتشر الإعلان (..)".

الرد على اعلان ملاك الحسيني لجهاز كشف سرطان الثدي pic.twitter.com/u1KVM9CG5d — د. محمد نبيل الصفي (@Dr_abdoty) September 19, 2019

كما شدد مدير التوعية في وزارة الصحة السعودية، الدكتور أحمد العمار، على ضرورة إيقاع عقوبة صارمة على السيدة وعدم الاكتفاء بالغرامة.

أتمنى إنه يكون استدعاء رادع هالمرّة ومايكون توقيع ورقة وغرامة ماتجي ربع قيمة الإعلان 🌺

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وشكراً للهيئة على تفاعلها السريع دائماً 👍🏻 https://t.co/2thzuIx09z — أحمد العمار (@Dr_alammar1) September 19, 2019

وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أتمنى أنه يكون استدعاء رادع هالمرّة وما يكون توقيع ورقة وغرامة ماتجي ربع قيمة الإعلان.. وشكراً للهيئة على تفاعلها السريع دائما".