بالصور... هكذا أطلت رانيا يوسف وياسمين صبري ومحمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وتألق الحاضرون على السجادة الحمراء بكامل أناقتهم، أثناء سيرهم على السجادة الحمراء، ومن أبرزهم محمد رمضان وياسمين صبري ورانيا يوسف وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وريهام عبد الغفور وليلى علوي وأحمد الفيشاوي ومنى زكي وكارمن بصيبص والإعلامية ريا أبي راشد وبشرى وبسمة.
رانيا يوسف على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 😃😍❤️#GFF19 pic.twitter.com/kOKBVUAkFR— elCinema.com (@elCinema) September 19, 2019
ويقام مهرجان الجونة السينمائي الثالث في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.
ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.
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