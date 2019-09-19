بعد طلاقهما... شيري عادل ومعز مسعود يظهران سويا في افتتاح "الجونة السينمائي" (فيديو)

فاجأت الممثلة المصرية شيري عادل، والداعية الإسلامي معز مسعود، الحاضرين حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثالث، بحضورهما سويا، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان طلاقهما.

وظهرت شيري عادل ومعز مسعود، وهما يسيران بجوار بعضهما البعض، قبل أن يتوقفا لالتقاط صور تذكارية، مع الحرص على وجود مسافة بينهما.

يشار إلى أنه أعلن رسميا عن انفصال الباحث والمنتج والداعية الإسلامي، معز مسعود، والفنانة شيري عادل، في شهر أغسطس/آب.

وأعلن معز مسعود زواجه من شيري عادل، من خلال بيان يخص المسلسل التلفزيوني "السهام المارقة"، والذي قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني منه، معلنا عن زواجهما قبل فترة.

View this post on Instagram #السهام_المارقة #قناة_النهار ❤️ A post shared by Shery Adel (@shery_adel_official) on May 3, 2019 at 3:21am PDT

ونشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل "السهام المارقة"، حيث أعلن بعدها الثنائي الأكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة أو محبي الداعية الإسلامي.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويحضر دورة هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" الذي حقق إيرادات كبيرة جدا في شباك التذاكر سواء في هوليوود أو حول العالم.