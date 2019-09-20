بالفيديو... محمد رمضان يكشف السبب وراء تجربته الغنائية

تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن تجربته الغنائية، وذلك خلال ظهوره في افتتاح أعمال مهرجان الجونة السينمائي.

وقال رمضان إن الغناء جاء معه بالـ"صدفة"، مشيرا إلى أن طموحه أن يكون الممثل الذي يملك شعبية المطرب.

وتابع "لقيت الجمهور متقبل غنائي، وساعدني في تحقيق جزء كبير من طموحي".

وأشار الفنان المصري إلى أن "جماهرية الممثل لها حدود، ودائمًا جماهرية المغني 20 ضعف جماهرية الممثل".

وأوضح أن "الأغاني بتاعتي بعتبرها أغاني تحفيزية لأي ِشاب وفتاة، وشيء عظيم أني أشعر أني أقدم للجمهور شيء مش موجود في مصر".

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.