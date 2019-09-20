مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة... فيديو وصور

أثارت الفنانة المصرية مي عمر حالة من الجدل، أمس الخميس، خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت مي قد ظهرت بصحبة زوجها المخرج محمد سامي بفستان باللون البنفسجي، وبخامات تمتزج بين الجوبير والشيفون، وخلال التقاط الصور مع زوجها، وفي أثناء ذلك تطاير الفستان وظهرت الفتحة الكبيرة.

وتسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هل فستان مي عمر ببطانة"؟.

يظهر الفستان من الوهلة الأولى أنه شفاف دون بطانة، بالإضافة إلى احتوائه على فتحة طويلة من الجهة اليسرى، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها.

وذكر موقع "في الفن" أن الفستان مبطن بالكامل ببطانة من نفس لون بشرة مي، ولكنها مفصولة عن الفستان وكأنها طبقة من ضمن الطبقات المتطايرة.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.