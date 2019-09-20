فنانة كويتية تحدث ضجة بسبب فيديو "التدرب مع رجل"

أحدثت فنانة خليجية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها فيديو مع رجل.

وحقق الفيديو الذي شاركته الممثلة والإعلامية الكويتية، فاطمة العبد الله، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أكثر من 192 ألف مشاهدة على أحد الحسابات، إلا أنها تعرضت للانتقادات بسبب تلقيها تمارين رياضية على يد رجل.

وذكرت "العبد الله" في الفيديو أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، مضيفة أنها تحب الفتاة القوية.

وعلقت: "أحب البنت تكون ريال (رجل)... فيها قوة وعنفوان الشباب"، مضيفة أنها لم تتمكن أخيرا من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.

واختتمت فاطمة العبد الله تصريحها بأنها تحب أن تكون قوية، وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقا، والذي ظهرت فيه برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضا.