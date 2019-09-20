فنانة كويتية تحدث ضجة بسبب فيديو "التدرب مع رجل"

وحقق الفيديو الذي شاركته الممثلة والإعلامية الكويتية، فاطمة العبد الله، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أكثر من 192 ألف مشاهدة على أحد الحسابات، إلا أنها تعرضت للانتقادات بسبب تلقيها تمارين رياضية على يد رجل.
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#فاطمة_العبدالله ، @promed_tajmeel . . . . . 🎗🎗((شركة بروميد للعلاج والتجميل ))🎗🎗 @promed_tajmeel @promed_tajmeel @promed_tajmeel @promed_tajmeel ،متخصصين في عمليات التجميل والعلاج في ايران 🇮🇷🇮🇷 ، لتنظيم رحلات التجميلية والعلاجية ، خاصة بتجميل الأنف ، شدونحت الجسم ، زراعة الشعر ، وكافة العمليات التجميلية ، في مستشفيات معتمدة في ايران وعلى يد اطباء ذو خبرة كبيرة في مجالهم وتوفير المترجمين طوال الرحلة ، تشمل انسب الأسعار ونتائج مضمونه ✔ . .للحجز والأستفسار 94443424_00965 98825931_00965 25710828_00965 .✔العنوان : الكويت ، سالمية قطعة 3 شارع البلاجات ، شارع سعيد بن المسيب،مركز بوفارديا الطبي ، دور الخامس
وذكرت "العبد الله" في الفيديو أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، مضيفة أنها تحب الفتاة القوية.
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#فاطمة_العبدالله ، @promed_tajmeel . . . . . 🎗🎗((شركة بروميد للعلاج والتجميل ))🎗🎗 @promed_tajmeel @promed_tajmeel @promed_tajmeel @promed_tajmeel ،متخصصين في عمليات التجميل والعلاج في ايران 🇮🇷🇮🇷 ، لتنظيم رحلات التجميلية والعلاجية ، خاصة بتجميل الأنف ، شدونحت الجسم ، زراعة الشعر ، وكافة العمليات التجميلية ، في مستشفيات معتمدة في ايران وعلى يد اطباء ذو خبرة كبيرة في مجالهم وتوفير المترجمين طوال الرحلة ، تشمل انسب الأسعار ونتائج مضمونه ✔ . .للحجز والأستفسار 94443424_00965 98825931_00965 25710828_00965 .✔العنوان : الكويت ، سالمية قطعة 3 شارع البلاجات ، شارع سعيد بن المسيب،مركز بوفارديا الطبي ، دور الخامس
وعلقت: "أحب البنت تكون ريال (رجل)... فيها قوة وعنفوان الشباب"، مضيفة أنها لم تتمكن أخيرا من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.
واختتمت فاطمة العبد الله تصريحها بأنها تحب أن تكون قوية، وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقا، والذي ظهرت فيه برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضا.
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