فنان شهير برفقة الوليد بن طلال ما السبب... فيديو

شارك المطرب السعودي، راشد الماجد، مع معجبيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يجمعه مع رجل الأعمال، الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال.

وشكر "الماجد" في الفيديو الوليد بن طلال على استضافته، فيما رد الأخير عليه: "الله يحييك.. هذا محلك.. وروتانا محلك".

واستضاف الوليد بن طلال راشد الماجد، عقب توقيعه عقد انضمامه إلى شركة "روتانا".

وكان رئيس شركة "روتانا"، سالم الهندي، وصف التعاقد مع راشد الماجد بـ"النجاح الجديد" الذي يضاف إلى سلسلة نجاحات روتانا، وقال في كلمة وجهها للجمهور: "بوصفنا شركة سعودية وطنية، نفتخر بأن يكون الفنان راشد الماجد معنا، إضافة إلى جميع الفنانين الموجودين في روتانا، ونشكر كل من دعمنا من خلال المهرجانات والحفلات الغنائية في السعودية، ونؤكد أننا مستمرون في طريقنا لتحقيق نجاحات أخرى، ونشكر الأمير الوليد بن طلال على الدعم الذي يقدمه لنا، كما نشكر المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف الهندي: "في هذا اليوم، نحقق إنجازا كبيرا، ونحتفل بحدث استثنائي بانضمام الفنان راشد الماجد عن قناعة إلى أسرة روتانا. الاتفاقية مع راشد، تقوم على أمور عدة، منها إنتاج ألبومات جديدة، وإقامة حفلات ومهرجانات، إضافة إلى كتالوج للأغنيات القديمة، وندعو الله أن يوفقنا للحفاظ على هذا الإرث الكبير الذي كافح راشد لتقديمه طوال سنوات".

على الجانب الآخر، طرح راشد الماجد مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "طبع السعودي"، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الـ89، وهي من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، وتوزيع موسيقي رأفت أحمد، وإيقاعات أحمد العنوه.

كما طرح الماجد أغنية رومانسية جديدة بعنوان "أها"، وهي كلمات رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وألحان الملحن المصري عمرو مصطفى.