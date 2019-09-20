باريس هيلتون تبدي إعجابها بفستان مي عمر في مهرجان الجونة السينمائي

أبدت النجمة الأمريكية، باريس هيلتون، إعجابها بإطلالة الممثلة المصرية، مي عمر، في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ووضعت "هيلتون" 3 قلوب "إيموجي" على صورة فستان مي عمر المنشورة على أحد الحسابات على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي،

ومن جانبها، أكدت مي عمر أن "تعليق نجمة عالمية بحجم باريس هيلتون على الإطلالة الذي ظهرت به في حفل الافتتاح اعتبره تكريما خاصا، لأنها من أشهر النجمات اللاتي أبهرن العالم بإطلالتهن وأشكرها على هذا الاهتمام بمتابعتي عبر إنستغرام".

View this post on Instagram إطلالة الممثلة #مي_عمر بفستان من #زهير_مراد في #مهرجان_الجونة_السينمائي A post shared by ون . دبليو (@one.ww) on Sep 19, 2019 at 12:40pm PDT

وأضافت: "أقول لها شرف لي أن أرى تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك".

وكانت مي ظهرت بصحبة زوجها المخرج محمد سامي بفستان باللون البنفسجي، وبخامات تمتزج بين الجوبير والشيفون، وخلال التقاط الصور مع زوجها، وفي أثناء ذلك تطاير الفستان وظهرت الفتحة الكبيرة.

وتسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هل فستان مي عمر ببطانة"؟.

يظهر الفستان من الوهلة الأولى أنه شفاف دون بطانة، بالإضافة إلى احتوائه على فتحة طويلة من الجهة اليسرى، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.