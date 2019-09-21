لهذا السبب.. تحول لون دماء فتاة إلى الأزرق

تحولت دماء شابة أمريكية إلى اللون الأزرق، في أعقاب استخدامها مخدرا لعلاج وجع الأسنان.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، عانت الشابة صاحبة الـ25 عاما، من التعب وضيق التنفس وتغير لون جلدها.

وأخبرت الشابة الأطباء بأنها استيقظت لتجد نفسها زرقاء اللون ومرهقة، عقب استخدامها مسكنا موضعيا للألم، من دون وصفة طبية.

وقال الدكتور أوتيس وارن، الطبيب المعالج للشابة، إنها أنكرت استخدامها العلبة بأكملها، ولكن من الواضح أنها استخدمت الكثير.

Woman's blood turns blue after using numbing cream to treat toothache 😱 https://t.co/8k8fR7qkHM — The Sun (@TheSun) September 19, 2019

المريضة تعاني من ارتفاع كبير في نسبة الحديد في الدم، حيث لم يعد بإمكانه الارتباط بالأكسجين لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.

وعلى الرغم من أن الشخص قد يشعر بأنه لا يواجه صعوبة في التنفس، إلا أن الجسم قد يعاني من الاختناق.

وأظهرت الاختبارات الأولية أن مستوى الأكسجين في دم الفتاة منخفض، وعندما قام الأطباء بإجراء قياس أكثر دقة للأكسجين، وجدوا أن مستواه في دمها كان 67%، وهي النسبة التي قد تسبب تلفا في الأنسجة.

يذكر أنه تم علاج المريضة باستخدام الميثيلين الأزرق عن طريق حقنه في الوريد، حيث تحسنت حالتها خلال دقائق.