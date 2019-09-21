ابتكار مادة أكثر سوادا بـ10 مرات من اللون الأسود... هكذا تستخدم

نجح مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في صناعة مادة أكثر سوادا بعشر مرات من أي شيء تم تسجيله.

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" هذه المادة مصنوعة من أنابيب نانوية كربونية مصطفة عموديا، وهي عبارة عن خيوط مجهرية من الكربون، تم إنشاؤها على سطح ورق ألمونيوم محفور بالكلور.

وتمتص المادة 99.995% من أي ضوء قادم، ويمكن لهذه المادة حجب أي شيء، بصرف النظر عن الزاوية التي يتم النظر عبرها.

Move along, Vantablack: there's a new eater of light in town, one that absorbs at least 99.995% of visible light https://t.co/Pjn2ShRVbN pic.twitter.com/cylIcetjt0 — Forbes (@Forbes) September 16, 2019

ولعرض الابتكار، قام الفريق بوضع ماسة أمام المادة الفائقة السواد، الأمر الذي جعل الجوهرة متعددة الأوجه تبدو وكأنها مسطحة.

مبتكرو المادة تقدموا بطلب للحصول على براءة اختراع، معلنين عن استعدادهم لإتاحتها مجانا لأي فنان يرغب في استخدامها بشكل فني وغير تجاري.