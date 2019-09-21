دراسة تكشف مخاطر استخدام الهاتف الذكي في دورة المياه

كشفت دراسة أجراها فريق علماء بريطاني أن الأشخاص الذين يصطحبون هواتفهم إلى المرحاض يقضون وقتًا أطول فيه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية التي نشرت الدراسة يمكن أن تسبب هذه العادة الإصابة بمرض البواسير والذي ينتج عن الجلوس على قاعدة المرحاض لفترة طويلة لتصفح الأخبار.

وفي هذا السياق نصحت طبيبة الصحة العامة سارة جارفيس عدم استخدام الهواتف الذكية أثناء الذهاب إلى دورة المياه مشيرة إلى أن ​​واحد من كل أربعة بريطانيين بالغين يعانون من مشكلة البواسير.

ومن جانبها لفتت الطبيبة ليزا أكيرلي في مقابلة مع الصحيفة إلى أن اصطحاب الهاتف إلى المرحاض يؤدي إلى تلوثه بالجراثيم الخطرة كالسالمونيلا والنوروفيروس.

ووفقا للدراسة فإن 57% من البريطانيين يستخدمون هواتفهم في المرحاض و8% قالوا إنهم يفعلون ذلك دائمًا.