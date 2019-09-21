بسبب قدم سيدة... إجلاء طائرة أمريكية عقب تهديد خطير (فيديو)

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، انفجر خراج في قدم المرأة، وتناثر دمها على المقاعد والنوافذ والركاب.
Bloody mess on my flight to Miami.— Andy Slater (@AndySlater) September 18, 2019
Woman in aisle seat has blister on her foot pop.
Blood splatters across aisle, including on the two guys in front of me, one of their books, and the window.
Flight attendant says @MiamiDadeFire will have to meet flight. pic.twitter.com/3ofAVlfXaW
وصعد فريق طبي من المطار متوجها للسيدة، وقال لها الطبيب: "سيدتي، أرجو أن تغادري الطائرة فورا، الدماء الفاسدة والصديد خطر على الركاب وعليك شخصيا. يجب أن تخضعي للعلاج فورا".
وبالفعل تم إخلاء الطائرة من الركاب وتنظيف المقاعد والنوافذ.
"الخراج" هو تلوث يضرب منطقة في الجسم بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، ويجب الاهتمام بعلاجه سريعا حتى لا يؤدي لمضاعفات خطيرة.
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