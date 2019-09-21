بسبب قدم سيدة... إجلاء طائرة أمريكية عقب تهديد خطير (فيديو)

اضطرت سلطات أحد المطارات الأمريكية، لإجلاء ركاب طائرة، بسبب انفجار الدماء والصديد من قدم سيدة ضمن الركاب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، انفجر خراج في قدم المرأة، وتناثر دمها على المقاعد والنوافذ والركاب.

Bloody mess on my flight to Miami.



Woman in aisle seat has blister on her foot pop.



Blood splatters across aisle, including on the two guys in front of me, one of their books, and the window.



Flight attendant says @MiamiDadeFire will have to meet flight. pic.twitter.com/3ofAVlfXaW — Andy Slater (@AndySlater) September 18, 2019

وصعد فريق طبي من المطار متوجها للسيدة، وقال لها الطبيب: "سيدتي، أرجو أن تغادري الطائرة فورا، الدماء الفاسدة والصديد خطر على الركاب وعليك شخصيا. يجب أن تخضعي للعلاج فورا".

وبالفعل تم إخلاء الطائرة من الركاب وتنظيف المقاعد والنوافذ.

"الخراج" هو تلوث يضرب منطقة في الجسم بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، ويجب الاهتمام بعلاجه سريعا حتى لا يؤدي لمضاعفات خطيرة.