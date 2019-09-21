بعد ادعاء امتلاكه أقوى زجاج في العالم... أول فيديوهات لاختبار سقوط "آيفون 11"

بعدما أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، أن أحدث هواتفها الذكية "آيفون 11"، يمتلك أقوى زجاج في العالم، فقد ظهرت أمس الجمعة، أول فيديوهات على شبكة الإنترنت تثبت هذا من عدمه.

وبحسب موقع "Tom's Guide"، فقد وصف نتائج الاختبارات الأولى بأنها "مخيبة للآمال"، إذ تعرض هاتف "آيفون 11 برو" للتصدع عند أول سقوط، بحسب موقع "9to5mac"، المعني بكل أخبار شركة "أبل".

وذكر الموقع أنه أسقط هاتف "آيفون برو 11" ذو اللون الذهبي، في البداية من ارتفاع الفخذ على الخرسانة (ارتفاع 3.5 أقدام) وهي ليست عالية جدا، وكانت النتيجة أضرار ملحوظة على الشاشة.

وتابع أنه بعد تشغيل هاتف "آيفون برو 11" عقب السقوط، لاحظ تشققات كبيرة في الركن الأيسر العلوي، وشق ملحوظ يمتد قطريا على شاشة "أوليد" التي بحجم 5.8 بوصة من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

وأشار مارك سبوناور، من موقع "Tom's Guide" أن سقوط "آيفون 11 برو" كان مخيبا للآمال، بالمقارنة مع هاتف "آيفون إكس إس"، الذي أكد أنه لم يتهشم في اختبار سقوطه العام الماضي، بعدما سقط من ارتفاع 3 و 5 و 11 أقدام، ولكن نوه "سبونارو" أن الهاتف سقط وقتها على خرسانة تم معالجتها.

لكن على النقيض، قدم موقع "EveryApplePro"، نتائج أكثر إثارة للإعجاب، وأثبت للمشاهدين أن هاتفي "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" لم يتهشم زجاجه إلا بعد تعرضه لـ8 سقطات.

ولم يتعرض زجاج الهاتفان لأضرار بعد 8 سقطات من زوايا مختلفة، حتى ارتفاع الرأس، نجا كلا iPhone دون أي تكسير الزجاج، لكن بعد سقوطه من 10 أقدام أظهر إطار الفولاذ المقاوم للصدأ بعض الأضرار، لكن الزجاج بقي سليما.