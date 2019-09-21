جيوش من سرطان البحر تغزو شاطئ في تايلاند... فيديو

وصور عامل في أحد الفنادق في مدينة، فوكيت، آلاف من حيوان سرطان البحر وهي تغزو الشاطئ، في مشهد حولت فيه الرمال إلى سجادة راقصة.

وشعر العامل في البداية بالقلق من الظاهرة، التي جعلته يشك في حدوث أمر ما، لكن السكان المحليين أكدوا له أنها ظاهرة طبيعية تمامًا، موضحين أن في هذا المد المنخفض، يخرج السرطان إلى الشاطئ للبحث عن الطعام أو الحشرات أو البطلينوس.

يمكن إيجاد السراطانات في أي محيط في العالم في حين أن الكثير من السلالات تعيش في الأراضي والمياه العذبة خاصة في المناطق الاستوائية.