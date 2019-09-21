مينا مسعود يتغزل في منى زكي ويتساءل عن غياب زوجها

التقى النجم الكندي من أصول مصرية، مينا مسعود، بالفنانة المصرية منى زكي، على هامش الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتغزل "مسعود" بمنى زكي عند لقاءه بها، قائلا لها "جميلة كعادتك"، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

كما تساءل مينا مسعود عن سبب غياب الفنان المصري أحمد حلمي، زوج مني زكي عن حضور مهرجان الجونة، قائلا " حلمي أين كنت؟".

من جانبها، ردت منى زكي على غزل مينا مسعود، بنشر نفس الصورة عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليها "نحن نحبك وفخورين للغاية بك"، وعن غياب حلمي قالت منى "لقد فاته لقائك".

وكان مينا مسعود كشف في لقاء أجري معه، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثالث، الخميس الماضي، عن أن منى زكي هي "فتاة أحلامه".

وقال مسعود في لقاء مع مقدمي قناة "أون إي" المصرية، إنه معجب بالممثلة منى زكي، ولكنه أكد أنه لا يستطيع ذكر أسماء فنانات أخريات بسبب عدم متابعته الجيدة للوسط الفني العربي، لسفرة إلى الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.

ودعم أحمد حلمي زوجته منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي الثالث، عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن حلمي نشر الفيديو بهدف دعم زوجته منى زكي في مهرجان الجونة، خاصة وأنه تغيب عن حضور المهرجان.

يشار إلى أن مينا مسعود لعب بطولة النسخة الحية لفيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين"، من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية، وشارك في بطولة الفيلم، نجم هوليوود الأمريكي، ويل سميث، وعرض في السينمات حول العالم بشهر مايو/أيار 2019.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.