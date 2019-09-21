شيراز تطلق أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية باللغة العربية (فيديو-صور)

أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز أغنية وكليب أغنيتها الجديدة "بيلا تشاو" باللغة العربية في سينما لومول ضبية في لبنان.

وأكدت شيراز أنها أطلقت الكليب في السينما، لأنه أتى على شكل فيلم قصير، وتقصدت إطلاقه يوم ميلادها.

وأشارت شيراز إلى أنها "أرادت مكانا هادئا ليتم التركيز على التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته، والذي استغرق التحضير له حوالى 3 أشهر، والتصوير أخذ 5 أيام، كما نقلت صحيفة "سيدتي".

والأغنية من إخراج زياد خوري، وكتابة جويس عطالله، والموزع الموسيقي جان ماري رياشي.

الفنانة #شيراز تطلق #بيلا_تشاو باللغة العربية، وهي أغنية إيطالية قديمة عادت شهرتها مع عرض المسلسل الإسباني #la_casa_de_papel، يمكنك الاستماع للأغنية على الرابط

https://t.co/EOgtCzCxm3 pic.twitter.com/E8esZDsNpP — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 21, 2019

وأغنية "بيلا تشاو" هي أغنية شعبية إيطالية تم استخدامها كنشيد للمقاومة المناهضة للفاشية، واستُخدمت في جميع أنحاء العالم كترنيمة للحرية.

وانتشرت مرة أخرى مع عرض المسلسل الإسباني "لاكازا دي بابل" (La Casa De Papel)