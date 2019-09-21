من سنغافورة... أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد

كشف الممثل المصري، أحمد فهمي، عن تطورت الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، التي تعرضت لوعكة تسببت في دخولها المستشفى خلال شهر العسل.

وشارك "فهمي" منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، كتب فيه: "شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي".

وتابع: "الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة".

وأضاف أحمد فهمي: "الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبو الخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير".

وكان أحمد فهمي أعلن اليوم السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد على موقع "إنستغرام" تغريدة تقول "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

ونشر فهمي صورة لزوجته في المستشفى، لكنه حذفها في وقت لاحق.

​وذكر فهمي في تغريدته أن هنا قد نقلت إلى المستشفى أكثر من مرة في أثناء قضائهما لشهر العسل خارج مصر.

View this post on Instagram A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on Sep 17, 2019 at 10:53am PDT

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.