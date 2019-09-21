"أشبه بكسوف الشمس"... شارة "باتمان" تنطلق في سماء دول العالم احتفالا بميلاده الـ80

وبمناسبة مرور 80 عاما على ميلاد "فارس الظلام"، قررت شركة "دي سي" للقصص المصورة أن تقيم احتفالا غير مسبوق ببطلها المحبوب، وهو إطلاق شارته الشهيرة في عدد من دول العالم، وهي التي يتم إطلاقها كلما احتاجت مدينته "غوثام" إليه، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
#batmanday2019 #rome #batsignal #stazionetermini #forbiddenplanetroma #dccomics #warnerbros #batman pic.twitter.com/Sb3Fv87VCx— Marchesa del Grillo (@Feasil) September 21, 2019
وتم إطلاق شارة "باتمان" على مباني شهيرة في مدن، منها لندن البريطانية وطوكيو اليابانية ومونتريال في كندا، بالإضافة إلى ملبورن الأسترالية والعاصمة الفرنسية باريس وبرشلونة الإسبانية ومكسيكو سيتي ونيويورك ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
Happy Batman day!#batsignal #batsignalbarcelona #batseñalbarcelona #batsenyalbarcelona#batmanday #batmanday2019 #batman80years #batmanfan #batmanforever pic.twitter.com/HMxunVkYE7— Yen San (Jaime Sánchez Molina) (@YenArte) September 21, 2019
ووصفت شركة "دي سي" للمجلات الهزلية حدث إطلاق شارة "باتمان" النادر في مدن العالم بـ"كسوف الشمس"، والتي قالت في بيان لها: "إن شارة "باتمان" المميزة سوف تتوهج وتنير ناطحات السحاب وأشهر المعالم في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد غروب الشمس في كل مدينة".
Look out! Bloomsbury will be transformed into Gotham City this weekend. To celebrate the 80th anniversary of Batman, the iconic Bat-signal will light skyscrapers and landmarks across the globe including our very own Senate House as the sun sets. @DCBatman #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/qLiEkdAi89— University of London (@UoLondon) September 20, 2019
Here’s Where You Can See The Bat Signal In New York Saturday Night https://t.co/FH2jZ8Tti4— Espace beaux arts (@Espacebeauxarts) September 21, 2019
وتم ابتكار شخصية "باتمان" على يد الراحل بوب كاين، وهو من وضع فصولا مثيرة من حياة رجل الأعمال والملياردير الأعزب الوسيم "بروس واين"، الذي يتحول في المساء إلى "باتمان" المكافح للجريمة، بعدما شهد على مقتل والديه وهو طفل صغير.
Bande de fils de putes lancer le batsignal https://t.co/Mm4YEobywn— Kraken 🇺🇸🏴☠️ (@nikzbi9) September 21, 2019
وخلال مغامراته المحفوفة بالمخاطر والخاطفة للأنفاس، يواجه "باتمان" العديد من الأعداء الخطرين، والهاربين من المصحة العقلية، مثل "الجوكر"، و"الفزاعة"، بالإضافة إلى "البطريق" و"مستر فريز" و"ذا ريدلر".
وأمام النجاح المنقطع النظير لـ"باتمان"، تم تحويله من الورق إلى شاشة التلفزيون، بمسلسل درامي أمريكي في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تقديم العديد من الأفلام السينمائية عنه، من بطولة نجوم أمثال مايكل كيتون وكريستيان بيل.
#RT @DCBatman: RT @WBHomeEnt: Bat signals up, it's #BatmanDay! #Batman80 #LongLivetheBat pic.twitter.com/TunJANgPcP— AB'art (@ab_art_it) September 21, 2019
وكان آخر ظهور لـ"باتمان" على شاشة السينما، في عام 2017، بفيلم "Justice League"، من بطولة الممثل الأمريكي بن أفليك.
ومن المقرر أن يؤدي الممثل البريطاني، وبطل أفلام "توايلايت"، روبرت باتنسون، شخصية "باتمان" في فيلم جديد عنه، من إخراج مات ريفز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)