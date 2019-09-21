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21:38 21 سبتمبر/ أيلول 2019
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    إطلاق شارة باتمان على مبنى سيتي هول في مدينة لوس أنجلوس في عام 2017، تكريما للممثل الراحل آدم ويست

    "أشبه بكسوف الشمس"... شارة "باتمان" تنطلق في سماء دول العالم احتفالا بميلاده الـ80

    © AFP 2019 / ROBYN BECK
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    في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر/أيلول من عام 1929، ولد واحد من أبرز وأشهر أبطال القصص الهزلية، إنه "باتمان" الشهير بـ "الرجل الوطواط"، الذي أخذ عهدا على نفسه بمكافحة الجريمة والقضاء عليها طالما حيا، انتقاما لوالديه اللذان قتلا أمام عينيه، ما جعله بطلا أسطوريا في أعين الملايين حول العالم.

    وبمناسبة مرور 80 عاما على ميلاد "فارس الظلام"، قررت شركة "دي سي" للقصص المصورة أن تقيم احتفالا غير مسبوق ببطلها المحبوب، وهو إطلاق شارته الشهيرة في عدد من دول العالم، وهي التي يتم إطلاقها كلما احتاجت مدينته "غوثام" إليه، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

    وتم إطلاق شارة "باتمان" على مباني شهيرة في مدن، منها لندن البريطانية وطوكيو اليابانية ومونتريال في كندا، بالإضافة إلى ملبورن الأسترالية والعاصمة الفرنسية باريس وبرشلونة الإسبانية ومكسيكو سيتي ونيويورك ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

    ووصفت شركة "دي سي" للمجلات الهزلية حدث إطلاق شارة "باتمان" النادر في مدن العالم بـ"كسوف الشمس"، والتي قالت في بيان لها: "إن شارة "باتمان" المميزة سوف تتوهج وتنير ناطحات السحاب وأشهر المعالم في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد غروب الشمس في كل مدينة".

    وتم ابتكار شخصية "باتمان" على يد الراحل بوب كاين، وهو من وضع فصولا مثيرة من حياة رجل الأعمال والملياردير الأعزب الوسيم "بروس واين"، الذي يتحول في المساء إلى "باتمان" المكافح للجريمة، بعدما شهد على مقتل والديه وهو طفل صغير.

    وخلال مغامراته المحفوفة بالمخاطر والخاطفة للأنفاس، يواجه "باتمان" العديد من الأعداء الخطرين، والهاربين من المصحة العقلية، مثل "الجوكر"، و"الفزاعة"، بالإضافة إلى "البطريق" و"مستر فريز" و"ذا ريدلر".

    وأمام النجاح المنقطع النظير لـ"باتمان"، تم تحويله من الورق إلى شاشة التلفزيون، بمسلسل درامي أمريكي في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تقديم العديد من الأفلام السينمائية عنه، من بطولة نجوم أمثال مايكل كيتون وكريستيان بيل.

    وكان آخر ظهور لـ"باتمان" على شاشة السينما، في عام 2017، بفيلم "Justice League"، من بطولة الممثل الأمريكي بن أفليك.

    ومن المقرر أن يؤدي الممثل البريطاني، وبطل أفلام "توايلايت"، روبرت باتنسون، شخصية "باتمان" في فيلم جديد عنه، من إخراج مات ريفز.

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