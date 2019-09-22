أربعة أرجل وثلاث أذرع... امرأة تنجب طفلة "خارقة"... صور

أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 24 عامًا من ولاية راجستان توائمين، يوم الجمعة الماضي، ولكن بينما كان الصبي يتمتع بصحة جيدة تمامًا، ولدت أخته التوأم بمجموعة إضافية من الأرجل والأذرع تخرج من بطنها وجسمها، بحسب صحيفة ديلي ميل. وأتت هذه الحالة الشاذة بمثابة مفاجأة للمرأة وزوجها، الذين لم يجروا مطلقًا فحص الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل.

Indian baby girl is born with four legs and three hands after two triplets became joined in the womb https://t.co/PXEn1yFcqE pic.twitter.com/J3QgO7pYmR — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) September 21, 2019

وعلى الرغم من أن الطفلة لديها زوجين من الأرجل وثلاثة أذرع فإن حالتها مستقرة ولا تعاني حاليًا سوى من مشاكل بسيطة في التنفس. من المتوقع أن يتم نقلها إلى مستشفى في جايبور لإجراء عملية جراحية، والتي ستتم خلالها إزالة أطرافها الإضافية بأمان.

وكان يجب أن تلد المرأة ثلاثة أطفال لكن الجنين الثالث لم يتمكن من التشكل فاندمج مع الطفلة في مرحلة ما من نموه.