بعد انتصارها على المرض 3 مرات... حزن في تركيا لوفاة محاربة السرطان

واشتهرت نسليكان من خلال الفيديو والخطابات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد أن هزمت المرض ثلاث مرات، بحسب موقع "أحفال".
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وتم تشخيص الفتاة بنوع من الورم المعروف باسم "ورم المتوسطة الخبيث"، وبتر ساقها اليسرى عام 2018.
'Saçlarınızı, kilonuzu, boyunuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin' dedi ve gitti..— kafandaki ses 🐼 (@kafandakises0) September 21, 2019
Mekanın cennet olsun. #neslicantay pic.twitter.com/ToWWe4DpHV
وقال رئيس مستشفى ميديبول في اسطنبول، "نظرًا لفشل الأعضاء المتعددة الذي نشأ أثناء علاجها في وحدة العناية المركزة، فقدناها في الساعة 21.20 يوم الجمعة".
Azmin ve mücadelen geride bıraktığın herkese umut olacak!#neslicantay pic.twitter.com/zjvDo0nBtA— Nur Yalcinkaya (@Nurylcnky00) September 20, 2019
كما قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتغريد قائلًا: "كفاحك ومقاومتك مثالاً لنا جميعًا، فرحتك في الحياة أعطت الأمل للجميع".
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