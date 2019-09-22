بعد انتصارها على المرض 3 مرات... حزن في تركيا لوفاة محاربة السرطان

توفيت شابة نسليكان تاي، عانت من السرطان، في الـ20 من عمرها يوم الجمعة الماضي في إسطنبول، تركيا.

واشتهرت نسليكان من خلال الفيديو والخطابات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد أن هزمت المرض ثلاث مرات، بحسب موقع "أحفال".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Neslican Tay (@neslicantay) 27 Июн 2019 в 11:24 PDT

وتم تشخيص الفتاة بنوع من الورم المعروف باسم "ورم المتوسطة الخبيث"، وبتر ساقها اليسرى عام 2018.

'Saçlarınızı, kilonuzu, boyunuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin' dedi ve gitti..

Mekanın cennet olsun. #neslicantay pic.twitter.com/ToWWe4DpHV — kafandaki ses 🐼 (@kafandakises0) September 21, 2019

وقال رئيس مستشفى ميديبول في اسطنبول، "نظرًا لفشل الأعضاء المتعددة الذي نشأ أثناء علاجها في وحدة العناية المركزة، فقدناها في الساعة 21.20 يوم الجمعة".

Azmin ve mücadelen geride bıraktığın herkese umut olacak!#neslicantay pic.twitter.com/zjvDo0nBtA — Nur Yalcinkaya (@Nurylcnky00) September 20, 2019

كما قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتغريد قائلًا: "كفاحك ومقاومتك مثالاً لنا جميعًا، فرحتك في الحياة أعطت الأمل للجميع".