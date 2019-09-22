نمر مفترس يرتكب مجزرة مروعة بحق مزارع وحيواناته في السعودية... فيديو

ارتكب نمر هارب من إحدى المزارع بأبو الدود في منطقة البيضاء في المدينة المنورة مجزرة مروعة بحق مزارع و8 رؤوس من الغنم وحمار وكلب.

ووفقا لبعض الشهود العيان، فقد شاهدوا نمرا هاربا في إحدى مزارع أبوالدود بجوار المسجد القديم، وقد تمكن النمر من الهرب بعد أن نسي العمال أن يغلقوا باب المزرعة، مما أدى إلى خروجه وقيامه بقتل أحد العمال باللإضافة إلى 8 أغنام وحمار، كما قتل كلبا كان مربوطا، ثم اختفى من المكان.

ووفقا للمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم العثور على النمر والسيطرة عليه.