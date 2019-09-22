نمر مفترس يرتكب مجزرة مروعة بحق مزارع وحيواناته في السعودية... فيديو

ووفقا لبعض الشهود العيان، فقد شاهدوا نمرا هاربا في إحدى مزارع أبوالدود بجوار المسجد القديم، وقد تمكن النمر من الهرب بعد أن نسي العمال أن يغلقوا باب المزرعة، مما أدى إلى خروجه وقيامه بقتل أحد العمال باللإضافة إلى 8 أغنام وحمار، كما قتل كلبا كان مربوطا، ثم اختفى من المكان.
🎥#فيديو | نمر هارب يقتل عاملا في مزرعة وأغناما وحمارا وكلبا مربوطا— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 20, 2019
(متداول)#عكاظ
https://t.co/8AxMiEjX6Y pic.twitter.com/ov4AxrwizB
ووفقا للمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم العثور على النمر والسيطرة عليه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)