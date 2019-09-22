ما في شيء يستاهل... هكذا علقت هيفاء وهبي على صورتها "المثيرة"

بعثت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة تفاؤل إلى جمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت هيفاء وهبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام، وظهرت الفنانة فى الصورة بإطلالة مثيرة بـ"الهوت شورت".

ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها "خليك سعيد.. خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه هيفاء وهبي، التحضير لفليمها الجديد "عقد الخواجة" من خلال بروفات عمل تجمعها بأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وذلك من أجل الانتهاء من التحضيرات والبدء في التصوير خلال الفترة القادمة.

ويتناول الفيلم أحداث العمل في إطار الأكشن، تظهر فيه هيفاء تظهر بشكل مختلف وجديد لم تقدمه من قبل، وتقوم الشركة المنتجة الأن بالإنتهاء من باقي التعاقدات الخاصة بالفنانين المشاركين في العمل.

وأثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة من الجدل بين متابعيها بعدما نشرت صورة بإطلالة مختلفة لها، حيث ظهرت خلاله بتسريحة شعر جديدة بعدما قامت بقص الغرة.