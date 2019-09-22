محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم في 24 ساعة

سجلت محافظة "ذي قار" العراقية، أعلى درجة حرارة بالعالم خلال 24 ساعة، حسبما أعلنت مديرية الأنواء الجوية في المحافظة.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مدير الأنواء الجوية في "ذي قار" على طارق: "محافظة ذي قار سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، وفقا لمؤشر بلاسيرفيلي الأمريكي بدرجة حرارة وصلت إلى 46، 8 مئوية".

وأضاف: "مدن السماوة وبدرة وخانقين جاءت في المرتبة الثانية، حيث تم تسجيل درجة حرارة 46.5 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته قناة السومارية.

وأكد أن جميع المراتب الـ 14 الأولى من التصنيف كانت لمدن عراقية باستثناء منطقة عرفات السعودية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.

وفي يونيو / حزيران الماضي، سجلت 4 مدن عراقية، أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول أن منطقة جاكوب آباد سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم، بلغت درجة الحرارة فيها 50.1 درجة مئوية، تليها منطقة مطربة في الكويت بدرجة حرارة تبلغ 49.8 درجة مئوية ، تليها منطقة الحسين في البصرة بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.